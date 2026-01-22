Volkswagen Aktie

103,60EUR 1,60EUR 1,57%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 06:40:50

Volkswagen (VW) vz Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow des Autobauers liege über dem Konsens, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In China sei die Geschäftsentwicklung rückläufig gewesen, entspreche aber derjenigen der Konkurrenz./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:39 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
98,90 € 		Abst. Kursziel*:
36,50%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
103,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,18%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten