NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow des Autobauers liege über dem Konsens, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In China sei die Geschäftsentwicklung rückläufig gewesen, entspreche aber derjenigen der Konkurrenz./rob/gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:39 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.