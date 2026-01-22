Volkswagen Aktie
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow des Autobauers liege über dem Konsens, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In China sei die Geschäftsentwicklung rückläufig gewesen, entspreche aber derjenigen der Konkurrenz./rob/gl/zb
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
98,90 €
Abst. Kursziel*:
36,50%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
103,70 €
Abst. Kursziel aktuell:
30,18%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
-
