Volkswagen Aktie

103,60EUR 1,60EUR 1,57%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 06:44:10

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Netto-Cashflow des Autobauers liege deutlich über den Konsensschätzungen, schrieb Stephen Reitman in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Gleiches gelte daraus resultierend für die Nettoliquidität im Autogeschäft./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
98,90 € 		Abst. Kursziel*:
9,20%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
103,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
09:43 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:22 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
08:31 Volkswagen Overweight Barclays Capital
06:44 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
06:43 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 103,90 1,86% Volkswagen (VW) AG Vz.

Aktuelle Aktienanalysen

10:33 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:25 Netflix Outperform Bernstein Research
09:47 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:43 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:40 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:40 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
09:37 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:36 Dürr Hold Deutsche Bank AG
09:23 Continental Buy Deutsche Bank AG
09:23 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:22 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:21 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:05 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
09:02 Continental Equal Weight Barclays Capital
08:55 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:48 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
08:47 Michelin Underweight Barclays Capital
08:47 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
08:46 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:45 TRATON Market-Perform Bernstein Research
08:44 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
08:32 Diageo Outperform Bernstein Research
08:31 Volkswagen Overweight Barclays Capital
07:50 Diageo Overweight Barclays Capital
07:49 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
07:48 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:41 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
07:29 Michelin Outperform Bernstein Research
07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 ASML NV Outperform Bernstein Research
07:19 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:18 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:12 Ottobock Neutral UBS AG
07:12 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
07:11 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
07:09 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Philips Buy UBS AG
07:07 Fresenius Buy UBS AG
06:46 Fraport Sell UBS AG
06:44 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
06:43 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen