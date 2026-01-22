Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach ersten Eckdaten zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die am Vorabend veröffentlichten Resultate untermauerten seine positive Einschätzung der Aktien, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der wichtige und höher als erwartet ausgefallene Free Cashflow sei vor allem niedrigeren Kapitalausgaben für geringere Mitteln für Forschung und Entwicklung geschuldet./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
103,35 €
Abst. Kursziel*:
20,95%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
103,65 €
Abst. Kursziel aktuell:
20,60%
Analyst Name::
Henning Cosman
KGV*:
-
|
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|104,15
|2,11%
