Volkswagen Aktie
|103,50EUR
|1,50EUR
|1,47%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Eckdaten zum vierten Quartal 2024 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der überraschend hohe Free Cashflow belege, dass die Wolfsburger bei den Kapitalausgaben Disziplin an den Tag legten, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer sei auf gutem Weg, die Vorgaben für den Free Cashflow und die Profitabilität in diesem Jahr zu erreichen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
104,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
103,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,21%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX am Mittag knapp behauptet (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen (finanzen.at)
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 106 Euro (dpa-AFX)
|
10:34
|Volkswagen (VW) vz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral (finanzen.at)
|
10:13
|Buy von Deutsche Bank AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:48
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:48
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|10:48
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,20
|1,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:48
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11:35
|BAWAG buy
|UBS AG
|11:32
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|Danone Buy
|UBS AG
|11:09
|RELX Buy
|UBS AG
|11:04
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:03
|Linde Buy
|UBS AG
|10:55
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:48
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10:36
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:35
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:34
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:05
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|08:55
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:47
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:47
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:45
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:44
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:42
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.