Volkswagen Aktie
|102,55EUR
|0,60EUR
|0,59%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 88 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete VW-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. In dem Autobauer schlummere enormes Potenzial, das nicht ausgeschöpft werde. Dazu fehle den Wolfsburgern der Schlüssel./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
102,15 €
|
Abst. Kursziel*:
5,73%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
102,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,31%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
