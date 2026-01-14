Volkswagen Aktie

102,55EUR 0,60EUR 0,59%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

14.01.2026 09:16:40

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 88 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete VW-Aktie zählt er jedoch nicht dazu. In dem Autobauer schlummere enormes Potenzial, das nicht ausgeschöpft werde. Dazu fehle den Wolfsburgern der Schlüssel./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
102,15 € 		Abst. Kursziel*:
5,73%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
102,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,31%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

09:16 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
09.01.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
05.01.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 102,10 0,15% Volkswagen (VW) AG Vz.

Aktuelle Aktienanalysen

09:55 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09:33 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
09:20 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09:20 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
09:17 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09:16 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
09:16 Ferrari Outperform Bernstein Research
09:15 Renault Outperform Bernstein Research
09:02 BMW Outperform Bernstein Research
08:34 Danone Overweight Barclays Capital
08:33 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
08:27 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
08:26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:25 Siemens Underweight Barclays Capital
08:19 KION GROUP Overweight Barclays Capital
08:19 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
08:19 GEA Equal Weight Barclays Capital
08:18 Alstom Underweight Barclays Capital
08:11 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
07:55 TUI Overweight Barclays Capital
07:55 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
07:54 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:53 Ryanair Overweight Barclays Capital
07:53 easyJet Overweight Barclays Capital
07:44 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
07:42 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07:37 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 A.P. Moeller - Maersk A-S Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:36 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
07:30 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
13.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.01.26 1&1 Buy UBS AG
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
13.01.26 Santander Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 freenet Neutral UBS AG
13.01.26 Vodafone Group Sell UBS AG
13.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.01.26 DHL Group Neutral UBS AG
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
