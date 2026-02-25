Volkswagen Aktie
|100,40EUR
|-1,00EUR
|-0,99%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 106 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen für VW und den Sportwagenbauer Porsche AG vor den Jahresbilanzen Mitte März an. Die China-Schwäche bleibe der größte Belastungsfaktor. Ausgabendisziplin stütze aber den Free Cashflow./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
100,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
100,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,39%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:59
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:59
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:59
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|19:38
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|19:38
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|19:38
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,40
|-0,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:39
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:38
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:38
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:37
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:35
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|18:54
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:27
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:18
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|15:31
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|15:03
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:03
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|15:00
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:59
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|14:58
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|13:59
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:03
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|13:00
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|12:57
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12:07
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:15
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|11:09
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:02
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|11:01
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|10:53
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|10:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:28
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10:26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:18
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:11
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:58
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.