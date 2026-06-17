Volvo AB Aktie
|29,23EUR
|-0,01EUR
|-0,03%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal Mitte Juli auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Das Wachstum der Aufträge für schwere Lastkraftwagen in Nordamerika dürfte sich zuletzt normalisiert haben, dabei auf Jahressicht aber noch immer deutlich zulegen, schrieb Nicolai Kempf in einem Ausblick am Mittwoch. In Europa seien die Trends auf hohem Niveau solide./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
321,00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
319,40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|08:57
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:57
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|08:57
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|29,35
|0,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:44
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|07:54
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:45
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07:36
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:12
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|07:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06:16
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|16.06.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|16.06.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|16.06.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|ABB Neutral
|UBS AG