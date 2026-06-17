Volvo AB Aktie

29,23EUR -0,01EUR -0,03%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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17.06.2026 08:57:21

Volvo AB (B) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal Mitte Juli auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Das Wachstum der Aufträge für schwere Lastkraftwagen in Nordamerika dürfte sich zuletzt normalisiert haben, dabei auf Jahressicht aber noch immer deutlich zulegen, schrieb Nicolai Kempf in einem Ausblick am Mittwoch. In Europa seien die Trends auf hohem Niveau solide./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
321,00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
29,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
319,40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:57 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
16.06.26 Volvo AB Buy UBS AG
11.06.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
11.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
11.06.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 29,35 0,38% Volvo AB (B)

Aktuelle Aktienanalysen

09:44 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09:24 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:10 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
08:57 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:36 Sixt Buy Deutsche Bank AG
08:35 BMW Buy Deutsche Bank AG
07:54 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
07:45 BMW Kaufen DZ BANK
07:36 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:34 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
07:32 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:12 KION GROUP Buy UBS AG
07:10 BMW Neutral UBS AG
07:09 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:54 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:46 BMW Underweight Barclays Capital
06:16 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
16.06.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
16.06.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
16.06.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
16.06.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
16.06.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
16.06.26 Volvo AB Buy UBS AG
16.06.26 TRATON Buy UBS AG
16.06.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
16.06.26 Siemens Energy Buy UBS AG
16.06.26 Alstom Neutral UBS AG
16.06.26 Schneider Electric Buy UBS AG
16.06.26 Siemens Buy UBS AG
16.06.26 ABB Neutral UBS AG
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