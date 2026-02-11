Ahold Delhaize Aktie
|37,62EUR
|2,93EUR
|8,45%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate der Supermarktkette hätten die Marktprognosen deutlich übertroffen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37,82 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,96%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|11:03
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|10:39
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|09:52
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|10:39
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|09:52
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|10:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|09:52
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|37,85
|9,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:27
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|11:24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:08
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|11:05
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:04
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11:04
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|11:03
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11:02
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11:02
|Gerresheimer Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|ams buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Douglas Neutral
|UBS AG
|10:40
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:39
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|10:25
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|10:10
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|09:57
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Kering Halten
|DZ BANK
|09:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:56
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)