Ahold Delhaize Aktie

37,62EUR 2,93EUR 8,45%
Ahold Delhaize

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

11.02.2026 11:03:21

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate der Supermarktkette hätten die Marktprognosen deutlich übertroffen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
37,82 € 		Abst. Kursziel*:
-7,46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
37,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,96%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

11:03 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
10:39 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
10:27 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
09:52 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 37,85 9,11%

