ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate der Supermarktkette hätten die Marktprognosen deutlich übertroffen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.