Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktie von Wienerberger in Reaktion auf den Ergebnisausblick und eine Akquisitionsankündigung von 35 auf 34 Euro revidiert. Das Kursziel liegt damit weiter deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse notierten Wienerberger am Mittwoch zuletzt mit 28,12 Euro. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des heimischen Baustoffkonzerns wurde von den Berenberg-Analysten bestätigt.
Die Experten sehen Wienerberger gut aufgestellt für eine Erholung des europäischen Bausektors und halten trotz des aktuell schwierigen Umfelds an ihrer positiven Einschätzung der Aktie fest. Das aktuelle Aktienkursniveau spiegle derzeit nur sehr wenig Optimismus wieder, heißt es in der Analyse von Berenberg.
Die Berenberg-Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2026 von Berenberg einen Gewinn von 2,41 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 3,01 (2027) bzw. 3,45 Euro (2028) je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,95 (2026), 0,99 (2027) und 1,03 (2028) Euro je Aktie erwartet.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
Analysen zu Wienerberger AG
|12:07
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:11
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
