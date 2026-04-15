WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Um die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Gewinne der europäischen Getränkehersteller zu reflektieren, habe er seine Ergebnisprognosen für 2027 reduziert, schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht nun von einem langsameren Wachstum des Sektors und höheren Rohstoffpreisen aus, glaubt aber, dass die Folgen - unter der Annahme einer Deeskalation - weniger gravierend sein werden als im Russland-Ukraine-Krieg. Da die Branchenwerte bereits um bis zu 20 Prozent gefallen seien, dürften die Negativaspekte bereits mehr als eingepreist sein, betonte Mundy./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,94 €
|
Abst. Kursziel*:
14,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,88%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|13.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen
|18:47
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:27
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:29
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:33
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15:30
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|13:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|12:42
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:42
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12:41
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:34
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12:32
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:29
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:27
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|12:01
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11:58
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:53
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:52
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:41
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:32
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:43
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:35
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|10:06
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:04
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|10:03
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital