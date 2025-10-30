AB InBev Aktie
|52,24EUR
|-0,94EUR
|-1,77%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe die Erwartungen bei den Absatzmengen nicht ganz erfüllt, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) und der Gewinn je Aktie hätten diese aber übertroffen. Positiv wertete er auch die angekündigten Aktienrückkäufe./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
52,64 €
|
Abst. Kursziel*:
55,78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
52,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,97%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|52,24
|-1,77%
