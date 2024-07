NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. In den vergangenen dreieinhalb Jahren habe sich der Konsumgütersektor und auch ein Großteil der übrigen Wirtschaft im "Überlebensmodus" befunden, während von 2014 bis 2019 das Volumenwachstum ausschlaggebend gewesen sei, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Er erwartet, dass das Volumenwachstum jetzt wieder an Bedeutung gewinnt und Unternehmen wie der Brauereikonzern AB Inbev oder der Nahrungsmittelhersteller Danone erneut mit ihren Qualitäten und guten Ergebnissen überzeugen können./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 17:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.