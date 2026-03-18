AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Bierbrauer blieben im aktuellen Umfeld aber eine defensive Option. AB Inbev, Carlsberg und Heineken stehen allesamt auf "Overweight"./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
63,40 €
Abst. Kursziel*:
15,14%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
62,50 €
Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|07:35
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|06:53
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|12.03.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
