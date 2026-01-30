adidas Aktie
|150,80EUR
|-0,20EUR
|-0,13%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das Stimmungsbild mit Blick auf den Sportartikelkonzern sei geprägt von einem schwierigen Konsumumfeld und den Sorgen vor einem pessimistischen Ausblick, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal habe es nun aus eigener Kraft ein prozentual zweistelliges Wachstum gegeben, ergänzt um übertroffene Margenerwartungen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150,55 €
|
Abst. Kursziel*:
46,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
150,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,89%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
09:51
|ROUNDUP: Adidas trotzt US-Zollpolitik - Umsatzrekord und Aktienrückkäufe (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:23
|adidas-Aktie zieht an: Höheres Betriebsergebnis und neues Aktienrückkaufprogramm (finanzen.at)
|
29.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 24.470 Pkt - Adidas nach Zahlen gesucht (Dow Jones)
|
29.01.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel 160 Euro (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Adidas gibt überraschend Rekordumsatz bekannt (Spiegel Online)
Analysen zu adidas
|08:50
|adidas Buy
|Warburg Research
|08:17
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:03
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|adidas Buy
|UBS AG
|29.01.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|150,65
|-0,23%
