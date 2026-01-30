adidas Aktie

150,80EUR -0,20EUR -0,13%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

29.01.2026 23:01:54

adidas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das Stimmungsbild mit Blick auf den Sportartikelkonzern sei geprägt von einem schwierigen Konsumumfeld und den Sorgen vor einem pessimistischen Ausblick, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal habe es nun aus eigener Kraft ein prozentual zweistelliges Wachstum gegeben, ergänzt um übertroffene Margenerwartungen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
150,55 € 		Abst. Kursziel*:
46,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
150,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,89%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

adidas 150,65 -0,23% adidas

