HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey attestierte den Herzogenaurachern am Freitag ordentliche Eckdaten für das vierte Quartal 2025 und hob den Aktienrückkauf positiv hervor./rob/ag/ajx
