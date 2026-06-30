adidas Aktie

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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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29.06.2026 22:34:21

adidas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas vor den am 30. Juli erwarteten Halbjahreszahlen von 190 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pre-Close-Call des Sportartikelherstellers biete eine gute Gelegenheit, die Konsensschätzungen für das zweite Quartal und das zweite Halbjahr auf ihre Plausibilität zu überprüfen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Insgesamt erschienen die Wachstumserwartungen für das zweite Quartal etwas konservativ. Die Äußerung über ein operatives Jahresergebnis (Ebit), das etwa 7 Prozent über der Unternehmensprognose liege, sei zugleich nachvollziehbar./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
181,50 € 		Abst. Kursziel*:
12,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
175,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,01%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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29.06.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
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07:21 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
06:55 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06:42 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
06:38 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
06:37 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
29.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
29.06.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Schneider Electric Buy UBS AG
29.06.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Wienerberger Halten UBS AG
29.06.26 Danone Buy UBS AG
29.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
29.06.26 Volkswagen Neutral UBS AG
29.06.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
29.06.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Hermès Outperform Bernstein Research
29.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
29.06.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research
29.06.26 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 Nokia Underweight Barclays Capital
29.06.26 Infineon Overweight Barclays Capital
29.06.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
29.06.26 STMicroelectronics Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
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