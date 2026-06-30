adidas Aktie
|175,20EUR
|-5,35EUR
|-2,96%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas vor den am 30. Juli erwarteten Halbjahreszahlen von 190 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pre-Close-Call des Sportartikelherstellers biete eine gute Gelegenheit, die Konsensschätzungen für das zweite Quartal und das zweite Halbjahr auf ihre Plausibilität zu überprüfen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Insgesamt erschienen die Wachstumserwartungen für das zweite Quartal etwas konservativ. Die Äußerung über ein operatives Jahresergebnis (Ebit), das etwa 7 Prozent über der Unternehmensprognose liege, sei zugleich nachvollziehbar./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
181,50 €
|
Abst. Kursziel*:
12,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
175,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,01%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
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29.06.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Adidas auf 205 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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29.06.26
|EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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29.06.26
|EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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29.06.26
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29.06.26
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29.06.26
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29.06.26
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|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|176,60
|-2,19%
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|07:27
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|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:55
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG