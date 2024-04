FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas anlässlich der jüngst präsentierten Eckdaten samt Prognoseerhöhung von 220 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bereits die alte Zielmarke für das Betriebsergebnis in diesem Jahr sei immer schon schwer mit der Realität vereinbar gewesen, und selbst die neue Prognose von 700 Millionen Euro erscheine konservativ, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt erwarte aktuell eher eine Milliarde Euro./la/gl



