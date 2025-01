NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas vor dem Start der Berichtssaison von 270 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei den Luxusgüterkonzernen sollten sich die Umsatztrends im vergangenen Quartal stabilisiert haben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Chancen sieht er in den USA, während er in China zumindest mit keiner weiteren Verschlechterung rechnet. LVMH und Richemont dürften am robustesten aufgestellt sein, wogegen es bei Kering und Swatch Risiken gebe. Im Sportartikelbereich bevorzugt Dadhania Adidas wegen des überlegenen Umsatzwachstums im Vergleich zu Puma, traut aber beiden Unternehmen gute Zahlen für das abgelaufene Quartal zu. Der Fokus sollte zudem bei den beiden auf dem Ausblick liegen./gl/ck



