NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor den am 7. August erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Angesichts der weitgehend unveränderten Geschäftsdynamik der Supermarktkette in den USA und Europa entsprächen seine Schätzungen im Großen und Ganzen den Konsensprognosen, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus liege weiterhin auf der Strategie für 2025./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 06:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 06:51 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.