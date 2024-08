NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Einzelhändler habe von guten Margen auf dem US-Markt profitiert, schrieb Analyst Frederick Wild in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das sollte die Zuversicht stärken hinsichtlich des Gewinns je Aktie im laufenden Jahr./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 02:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 02:51 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.