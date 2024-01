ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 28 Euro gesenkt. Der Einzelhändler stehe vor einem herausfordernden ersten Halbjahr 2024, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positive Treiber fehlten. Schwächere US-Geschäfte überlagerten eine Erholung in Europa./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 16:10 / GMT





