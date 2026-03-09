NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 13 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.