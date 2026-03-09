AIR France-KLM Aktie

9,71EUR -0,51EUR -4,94%
AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

09.03.2026 08:30:10

AIR France-KLM Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 13 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9,57 € 		Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,29%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:30 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07:39 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
24.02.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
20.02.26 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AIR France-KLM 9,75 -4,57% AIR France-KLM

