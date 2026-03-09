AIR France-KLM Aktie
|9,71EUR
|-0,51EUR
|-4,94%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM am Freitagabend von 11 auf 10,30 Euro gesenkt, aber die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10,30 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
10,10 €
|
Abst. Kursziel*:
2,03%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
9,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,08%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
Analysen zu AIR France-KLM
|08:30
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08:30
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|9,71
|-4,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:29
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:12
|Dürr Buy
|Warburg Research
|10:10
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09:37
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09:30
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|08:43
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:39
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:30
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|08:21
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|08:05
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:03
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:59
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:57
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|07:43
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07:22
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.