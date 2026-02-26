Air Liquide Aktie
|179,42EUR
|1,36EUR
|0,76%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 179 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die Halbjahresergebnisse des Industriegasekonzerns an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:27 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
182,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
178,22 €
|
Abst. Kursziel*:
2,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
179,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,44%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|12:18
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
