Air Liquide Aktie

179,42EUR 1,36EUR 0,76%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

26.02.2026 12:18:54

Air Liquide Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 179 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die Halbjahresergebnisse des Industriegasekonzerns an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:27 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
182,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
178,22 € 		Abst. Kursziel*:
2,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
179,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,44%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

Analysen zu Air Liquide S.A.

12:18 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
23.02.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
23.02.26 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
