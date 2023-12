NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 187 Euro belassen. Sobald sich die Nachfrage nach vorgelagerten Chemikalien erhole, gebe es keine Garantie, dass die europäische Chemieindustrie davon profitieren werde, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er befürchtet, dass die Gewinner eher in den USA - am Golf von Mexiko und in Texas - oder im Nahen Osten zu finden sein werden. Air Liquide und deren Konkurrenten dürften wegen ihres On-site-Geschäfts indes davon profitieren, dass das Kapazitätswachstum in der Grundstoffchemie voraussichtlich über dem Bruttoinlandsprodukt liegen werde./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 17:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 05:05 / UTC





