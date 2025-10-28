Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Für 2025 strebe Air Liquide weiterhin eine Steigerung der Margen sowie des währungsbereinigten Nettogewinns an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
204,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173,98 €
|
Abst. Kursziel*:
17,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
175,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|
KGV*:
-
