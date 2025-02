ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Neutral" belassen. Die Nachfrage bei dem Flugzeugbauer übersteige deutlich das Angebot, sei aber nicht so stark wie von der Branche und den Anlegern erwartet, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Gleichzeitig gehe das Management nicht vor 2027 von deutlich steigenden Verkaufspreisen aus. Offenbar gehe die Schere zwischen Angebot und Nachfrage doch nicht so weit auseinander, wie es die Markterwartungen suggerierten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2025 / 19:13 / GMT





