TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Auf diese dürfte der Markt leicht positiv reagieren, schrieb Lydia Rainforth am Mittwoch. Stark sei mit 116 Prozent das Verhältnis neuer Reserven im Verhältnis zur geförderten Menge an Energieträgern im vergangenen Jahr. Der Cashflow stehe zudem am Beginn eines mehrjährigen Wachstumspfads./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
63,71 €
Abst. Kursziel*:
22,43%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
63,60 €
Abst. Kursziel aktuell:
22,64%
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|10:40
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
