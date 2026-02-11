TotalEnergies Aktie

63,60EUR 0,89EUR 1,42%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

11.02.2026 10:40:20

TotalEnergies Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Auf diese dürfte der Markt leicht positiv reagieren, schrieb Lydia Rainforth am Mittwoch. Stark sei mit 116 Prozent das Verhältnis neuer Reserven im Verhältnis zur geförderten Menge an Energieträgern im vergangenen Jahr. Der Cashflow stehe zudem am Beginn eines mehrjährigen Wachstumspfads./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
63,71 € 		Abst. Kursziel*:
22,43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
63,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,64%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

Analysen zu TotalEnergies

