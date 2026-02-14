LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Equal Weight" belassen. Gut entwickelt habe sich zuletzt das Premiumsegment High Value Solutions (HVS), schrieb Pallav Mittal am Mittwoch. Darauf sollten die Aktien des Herstellers von Spezialverpackungen für die Pharmabranche positiv reagieren./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.