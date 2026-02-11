Douglas Aktie
|10,96EUR
|-0,24EUR
|-2,14%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch. Den Ausblick auf 2026 habe die Parfümeriekette bekräftigt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
12,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11,04 €
|
Abst. Kursziel*:
13,22%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,89%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: DOUGLAS Group mit solider Entwicklung in herausforderndem wirtschaftlichem Marktumfeld (EQS Group)
|
10.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.02.26
|Ausblick: Douglas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)