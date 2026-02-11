ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch. Den Ausblick auf 2026 habe die Parfümeriekette bekräftigt./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



