Douglas Aktie

10,96EUR -0,24EUR -2,14%
Douglas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

11.02.2026 10:41:01

Douglas Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yashraj Rajani am Mittwoch. Den Ausblick auf 2026 habe die Parfümeriekette bekräftigt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
11,04 € 		Abst. Kursziel*:
13,22%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,89%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

