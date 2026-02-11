Commerzbank Aktie
|33,45EUR
|-1,89EUR
|-5,35%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,80 Euro auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn der Bank habe leicht über dem Konzernziel gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Zudem sei der Ausblick für 2026 erhöht worden./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34,80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33,65 €
|
Abst. Kursziel*:
3,42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,04%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
11:13
|Commerzbank-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Equal Weight bewertet (finanzen.at)
|
11:09
|Commerzbank-Chefin macht Hoffnung auf noch höhere Rendite 2028 (dpa-AFX)
|
10:43
|Deutsche Bank AG: Commerzbank-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
|
10:43
|RBC Capital Markets verleiht Commerzbank-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse (finanzen.at)
|
09:37
|ROUNDUP/Kampf gegen Unicredit: Commerzbank nimmt sich 2026 noch mehr Gewinn vor (dpa-AFX)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33,45
|-5,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:27
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|11:24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:08
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|11:05
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:04
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11:04
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|11:03
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11:02
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|11:02
|Gerresheimer Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|ams buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Douglas Neutral
|UBS AG
|10:40
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:39
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:27
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|10:25
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|10:10
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|09:57
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:40
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Kering Halten
|DZ BANK
|09:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:56
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)