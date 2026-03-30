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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Dass der Antikörperspezialist am 7. Mai über ein im Vergleich zum Vorquartal schwaches Quartal berichten dürfte, sei im Konsens bereits eingepreist, schrieb James Gordon am Montag. Seine Prognosen lägen im niedrigen einstelligen Prozentbereich darüber. Eine Kursschwäche nach den Zahlen böte angesichts der ab dem zweiten Quartal erwarteten, deutlichen Umsatzbeschleunigung eine Kaufgelegenheit. Zudem stünden wichtige Nachrichten aus der Produkt-Pipeline an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
900,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
606,60 €
|
Abst. Kursziel*:
48,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
607,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,17%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
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