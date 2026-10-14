ASML NV Aktie
|1 523,60EUR
|-4,40EUR
|-0,29%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2350 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterindustrie-Ausrüsters habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal beim operativen Ergebnis sei besser als vom Markt erwartet./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2 350,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 535,80 €
|
Abst. Kursziel*:
53,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 523,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,24%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|08:46
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|08:20
|ASML NV Hold
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|07.10.26
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|07.10.26
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|12:19
|ASML NV Buy
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|07.10.26
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|ASML NV Buy
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 528,60
|0,04%
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|13:11
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|PUMA Buy
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|12:35
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|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:04
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
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|08:28
|Rio Tinto Hold
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|08:21
|Givaudan Underperform
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|08:02
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|08:01
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|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
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|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
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