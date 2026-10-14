ASML NV Aktie

1 523,60EUR -4,40EUR -0,29%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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14.10.2026 12:19:33

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2350 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterindustrie-Ausrüsters habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal beim operativen Ergebnis sei besser als vom Markt erwartet./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2 350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 535,80 € 		Abst. Kursziel*:
53,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 523,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54,24%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:19 ASML NV Buy UBS AG
08:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 528,60 0,04% ASML NV

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13:14 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
13:13 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 London Stock Exchange Buy UBS AG
13:11 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 Linde Outperform Bernstein Research
13:09 KRONES Buy Warburg Research
12:52 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
12:36 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:35 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:19 ASML NV Buy UBS AG
11:50 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:09 Diageo Neutral UBS AG
11:04 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
11:03 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11:03 Symrise Market-Perform Bernstein Research
11:02 BASF Outperform Bernstein Research
09:54 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:53 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09:45 BP Buy UBS AG
09:44 Zalando Buy UBS AG
09:43 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:13 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:33 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:02 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:02 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:16 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
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