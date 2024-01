NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 800 auf 890 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe im Schlussquartal 2023 die Erwartungen übertroffen und solide abgeschnitten, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Rekordbuchungsstand insgesamt und die signifikante Verbesserung der Buchungen für EUV-Lithographieanlagen seien positive Zeichen für den Wachstumszyklus im Jahr 2025./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 19:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.