ATOSS Software Aktie
|99,30EUR
|4,20EUR
|4,42%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management habe starke Ergebnisse erzielt, schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. Er hob vor allem die operative Ergebnissteigerung um 25 Prozent hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101,00 €
|
Abst. Kursziel*:
38,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,99%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
