FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf die KI-Sorgen der Anleger und den entsprechenden Kursrutsch ein. Nachrichten von Anthropic hätten eine Negativspirale ausgelöst, auch wenn die Kernkompetenz von Atoss, Workforce Management, gar nicht explizit angesprochen worden sei./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.