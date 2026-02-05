ATOSS Software Aktie

85,80EUR 1,20EUR 1,42%
ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

05.02.2026 10:48:04

ATOSS Software Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf die KI-Sorgen der Anleger und den entsprechenden Kursrutsch ein. Nachrichten von Anthropic hätten eine Negativspirale ausgelöst, auch wenn die Kernkompetenz von Atoss, Workforce Management, gar nicht explizit angesprochen worden sei./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
86,00 € 		Abst. Kursziel*:
56,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
85,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,34%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

