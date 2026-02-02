ATOSS Software Aktie
|97,80EUR
|0,90EUR
|0,93%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management nehme im Cloud-Geschäft Fahrt auf, schrieb Nicolas Herms in seinem am Montag vorliegenden Resümee solider Geschäftszahlen für 2025./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92,70 €
|
Abst. Kursziel*:
45,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,04%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
