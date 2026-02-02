ATOSS Software Aktie

99,10EUR 2,20EUR 2,27%
ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

02.02.2026 12:52:06

ATOSS Software Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 157 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management habe mit den Ergebnissen für 2025 die Erwartungen übertroffen, schrieb Felix Ellmann am Montag in seinem Resümee./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
157,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99,20 € 		Abst. Kursziel*:
58,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
99,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,43%
Analyst Name::
Felix Ellmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ATOSS Software AG

