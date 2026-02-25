AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa lobte am Mittwoch den qualitativ guten Quartalsbericht. Die Markterwartungen lägen allerdings schon am oberen Ende des Ergebnisausblicks./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19,18 €
|
Abst. Kursziel*:
56,41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
17,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,13%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|AUTO1
|17,81
|-8,34%
