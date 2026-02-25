AUTO1 Aktie

17,95EUR -1,48EUR -7,62%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

25.02.2026 08:23:36

AUTO1 Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa lobte am Mittwoch den qualitativ guten Quartalsbericht. Die Markterwartungen lägen allerdings schon am oberen Ende des Ergebnisausblicks./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Outperform
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,18 € 		Abst. Kursziel*:
56,41%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
17,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67,13%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

Analysen zu AUTO1

08:47 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:41 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:23 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
