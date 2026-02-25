Heidelberg Materials Aktie
|197,10EUR
|-4,30EUR
|-2,14%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Baustoffherstellers decke sich mit den Erwartungen, schrieb Elodie Rall in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Mit Blick auf die Zielvorgaben für 2026 lägen die Konsensschätzungen am oberen Rand der vom Unternehmen genannten Zielkorridore./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
192,50 €
|
Abst. Kursziel*:
35,06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
197,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,91%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
