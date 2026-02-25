Heidelberg Materials Aktie

197,10EUR -4,30EUR -2,14%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

25.02.2026 08:14:59

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Baustoffherstellers decke sich mit den Erwartungen, schrieb Elodie Rall in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Mit Blick auf die Zielvorgaben für 2026 lägen die Konsensschätzungen am oberen Rand der vom Unternehmen genannten Zielkorridore./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
192,50 € 		Abst. Kursziel*:
35,06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
197,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,91%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

08:22 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08:14 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
20.02.26 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials 193,40 -3,97% Heidelberg Materials

Aktuelle Aktienanalysen

09:02 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
08:59 Fresenius Overweight Barclays Capital
08:58 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
08:58 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
08:52 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:52 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:47 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:42 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:41 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:41 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:40 Fresenius Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:36 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:32 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
08:23 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
08:22 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
08:22 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:14 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
07:59 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 ASML NV Outperform Bernstein Research
07:31 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:29 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:28 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:27 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:22 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
07:17 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:17 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:05 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
07:00 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
06:46 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:45 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:29 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
24.02.26 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
24.02.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.02.26 AMD Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Danone Kaufen DZ BANK
24.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 RWE Overweight Barclays Capital
24.02.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
