HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Geschäftszahlen von 360 auf 380 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach einem Rekordjahr schwäche sich das Wachstumstempo nun ab, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Die Kursverluste der Aktien am Vortag ließen darauf schließen, dass die Aktien nun angemessen bewertet sind./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



