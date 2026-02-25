HSBC Holdings Aktie

15,78EUR 0,92EUR 6,19%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

25.02.2026 07:31:21

HSBC Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1050 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Markterwartungen um 9 Prozent getoppt, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch. Das höhere Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) und seine Nachhaltigkeit werde im Fokus der Telefonkonferenz stehen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
10,50 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
12,91 £ 		Abst. Kursziel*:
-18,69%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
13,69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,29%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

