HSBC Holdings Aktie
|15,78EUR
|0,92EUR
|6,19%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1050 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Markterwartungen um 9 Prozent getoppt, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch. Das höhere Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) und seine Nachhaltigkeit werde im Fokus der Telefonkonferenz stehen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10,50 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
12,91 £
|
Abst. Kursziel*:
-18,69%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
13,69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,29%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
