NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1050 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Markterwartungen um 9 Prozent getoppt, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch. Das höhere Ziel für die Eigenkapitalrendite (RoTE) und seine Nachhaltigkeit werde im Fokus der Telefonkonferenz stehen./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:22 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.