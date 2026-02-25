Heidelberg Materials Aktie

197,10EUR -4,30EUR -2,14%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

25.02.2026 08:22:01

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Besser als erwartet ausgefallene Margen in Europa und ein optimistischer Ausblick auf das laufende Jahr sollten zuversichtlich stimmen, schrieb Glynis Johnson am Mittwoch. Wechselkurse könnten allerdings leicht sinkende Schätzungen nach sich ziehen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
197,30 € 		Abst. Kursziel*:
52,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
197,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,21%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

