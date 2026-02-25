Heidelberg Materials Aktie
|197,10EUR
|-4,30EUR
|-2,14%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Besser als erwartet ausgefallene Margen in Europa und ein optimistischer Ausblick auf das laufende Jahr sollten zuversichtlich stimmen, schrieb Glynis Johnson am Mittwoch. Wechselkurse könnten allerdings leicht sinkende Schätzungen nach sich ziehen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
197,30 €
|
Abst. Kursziel*:
52,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
197,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,21%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
09:08
|ROUNDUP: Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an (dpa-AFX)
|
08:33
|AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials schwach - Prognose im Blick (dpa-AFX)
|
07:37
|OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials schließt Geschäftsjahr ... (dpa-AFX)
|
07:04
|Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekordwert an (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
24.02.26