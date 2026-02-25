MTU Aero Engines Aktie
|375,10EUR
|3,00EUR
|0,81%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe insgesamt ordentlich abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie am Mittwochabend in ihrem Rückblick auf die Jahreszahlen. Mit Blick auf die konservative Zielsetzung, die das Unternehmen dann üblicherweise übertreffe, erscheine auch der Ausblick auf 2026 positiv. Sie senkte indes ihre Schätzungen für den kurzfristigen freien Barmittelfluss ein wenig, um damit ihren nun etwas negativeren Annahmen für das Betriebskapital Rechnung zu tragen. Die Aktie bleibt aus Bewertungssicht aber ihr bevorzugter Titel in der zivilen Luftfahrt./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
500,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
372,90 €
|
Abst. Kursziel*:
34,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
375,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,30%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|07:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|373,20
|0,30%
