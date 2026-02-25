MTU Aero Engines Aktie

375,10EUR 3,00EUR 0,81%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 07:00:42

MTU Aero Engines Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe insgesamt ordentlich abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie am Mittwochabend in ihrem Rückblick auf die Jahreszahlen. Mit Blick auf die konservative Zielsetzung, die das Unternehmen dann üblicherweise übertreffe, erscheine auch der Ausblick auf 2026 positiv. Sie senkte indes ihre Schätzungen für den kurzfristigen freien Barmittelfluss ein wenig, um damit ihren nun etwas negativeren Annahmen für das Betriebskapital Rechnung zu tragen. Die Aktie bleibt aus Bewertungssicht aber ihr bevorzugter Titel in der zivilen Luftfahrt./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
372,90 € 		Abst. Kursziel*:
34,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
375,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,30%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AG

mehr Analysen
07:00 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
06:23 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
24.02.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 373,20 0,30% MTU Aero Engines AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:22 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
07:17 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:17 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:05 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
07:00 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
06:46 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:45 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:29 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
24.02.26 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
24.02.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.02.26 AMD Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Danone Kaufen DZ BANK
24.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 RWE Overweight Barclays Capital
24.02.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
24.02.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
24.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
24.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
24.02.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
24.02.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
24.02.26 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
24.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
24.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
24.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
24.02.26 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
24.02.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
24.02.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
24.02.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
24.02.26 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
24.02.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 BBVA Buy UBS AG
24.02.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen