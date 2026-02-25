HSBC Holdings Aktie

15,20EUR 0,34EUR 2,29%
HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 07:22:04

HSBC Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien sehr stark ausgefallen, schrieb Aman Rakkar am Mittwoch. Ambitioniertere Ziele für 2026 ließen dem Konsens noch Spielraum im hohen einstelligen Prozentbereich./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
12,91 £ 		Abst. Kursziel*:
8,41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
12,91 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
8,41%
Analyst Name::
Aman Rakkar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten

Analysen zu HSBC Holdings plc

mehr Analysen
07:12 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
05.02.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
08.01.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc 15,20 2,29% HSBC Holdings plc

Aktuelle Aktienanalysen

07:22 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
07:17 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:17 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:05 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
07:00 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
06:46 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:45 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:29 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
24.02.26 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
24.02.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.02.26 AMD Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Danone Kaufen DZ BANK
24.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 RWE Overweight Barclays Capital
24.02.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
24.02.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
24.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
24.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
24.02.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
24.02.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
24.02.26 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
24.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
24.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
24.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
24.02.26 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
24.02.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
24.02.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
24.02.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
24.02.26 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
24.02.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 BBVA Buy UBS AG
24.02.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen