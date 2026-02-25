LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien sehr stark ausgefallen, schrieb Aman Rakkar am Mittwoch. Ambitioniertere Ziele für 2026 ließen dem Konsens noch Spielraum im hohen einstelligen Prozentbereich./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT



