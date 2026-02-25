HSBC Holdings Aktie
|15,20EUR
|0,34EUR
|2,29%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
25.02.2026 07:22:04
HSBC Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien sehr stark ausgefallen, schrieb Aman Rakkar am Mittwoch. Ambitioniertere Ziele für 2026 ließen dem Konsens noch Spielraum im hohen einstelligen Prozentbereich./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
14,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12,91 £
|
Abst. Kursziel*:
8,41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
12,91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,41%
|
Analyst Name::
Aman Rakkar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,20
|2,29%
