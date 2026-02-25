AUTO1 Aktie
|17,57EUR
|-1,86EUR
|-9,57%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
25.02.2026 09:37:56
AUTO1 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Ergebnissen und Ausblick liege der Autohändler gut in der Spur, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Bei den Absatzzielen gebe es noch Spielraum nach oben. Die Aktien hält Ross für sehr günstig./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:26 / GMT
