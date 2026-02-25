NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. In absoluter Höhe liege der Ausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) etwas unter dem Konsens, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Das sei eine kleine Enttäuschung des Online-Gebrauchtwagenhändlers./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.