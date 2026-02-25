Heidelberg Materials Aktie
|197,10EUR
|-4,30EUR
|-2,14%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege am Mittelpunkt der Zielspanne etwas unter dem Konsens, schrieb Ben Rada Martin am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
255,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
197,65 €
|
Abst. Kursziel*:
29,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
197,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,38%
|
Analyst Name::
Ben Rada Martin
|
KGV*:
-
