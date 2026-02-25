Heidelberg Materials Aktie

197,10EUR -4,30EUR -2,14%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 08:52:10

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege am Mittelpunkt der Zielspanne etwas unter dem Konsens, schrieb Ben Rada Martin am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
197,65 € 		Abst. Kursziel*:
29,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
197,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,38%
Analyst Name::
Ben Rada Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten