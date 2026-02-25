AUTO1 Aktie

16,47EUR -2,96EUR -15,23%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

25.02.2026 09:16:00

AUTO1 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien seien schwach in den Geschäftsbericht gegangen, weil am Markt damit gerechnet worden sei, dass im Ausblick Wachstum gegenüber Ergebnissen priorisiert werde, schrieb Giles Thorne am Mittwoch. Genau so sei es nun gekommen. Der operative Ergebniskonsens liege aber immer noch rund 5 Prozent über dem Mittelpunkt der Zielspanne. Die Historie lege aber nahe, dass sich diese Erwartung als durchaus berechtigt erweisen werde./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,18 € 		Abst. Kursziel*:
77,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
106,44%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

