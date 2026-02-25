Iberdrola Aktie

19,88EUR -0,08EUR -0,40%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

25.02.2026 09:58:39

Iberdrola SA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Der Ausblick des spanischen Versorgers beinhalte kleine positive Aspekte. Der Optimismus dürfte vom Netzgeschäft in Großbritannien herrühren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
19,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,91 € 		Abst. Kursziel*:
-3,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,40%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

