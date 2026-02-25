NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Der Ausblick des spanischen Versorgers beinhalte kleine positive Aspekte. Der Optimismus dürfte vom Netzgeschäft in Großbritannien herrühren./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.